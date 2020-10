Salute 777

Coronavirus, ora è la Sicilia la Regione con più ricoverati

Al 6 ottobre ben 8 regioni registrano tassi di ospedalizzazione per 100.000 abitanti superiori alla media nazionale

Redazione

09 Ottobre 2020 09:33

Nuovo record per la Sicilia. Secondo il report della Fondazione Gimbe, è la regione italiana con la maggiore percentuale dei casi di coronavirus ospedalizzati. Con l'11,5% di ricoveri sale ben al di sopra della media nazionale del 6,6%. Seguono la Liguria (10,4%) Lazio (9,9%), Puglia (8,9%), Piemonte (8,6%), Abruzzo (8,2%), Basilicata (7,9%).Il monitoraggio sottolinea come "da fine luglio si rileva in Italia un incremento dei pazienti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva, che sono aumentati rispettivamente da 732 a 3.625 e da 49 a 319".

"Se il dato nazionale - dice il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta - non lascia intravedere alcun sovraccarico dei servizi ospedalieri, iniziano ad emergere differenze regionali rilevanti".

In particolare, al 6 ottobre ben 8 regioni registrano tassi di ospedalizzazione per 100.000 abitanti superiori alla media nazionale di 6,5: Lazio (13,9), Liguria (13), Campania (9,2), Sardegna (8,8), Sicilia (7,9), Piemonte (7,1), Abruzzo e Puglia (6,6).



