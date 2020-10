Salute 820

Coronavirus, oltre mille contagi nelle scuole tra prof e studenti: domani riunione con i funzionari del Miur

Numeri sotto controllo ma che verranno esaminati nel corso di un incontro al quale parteciperanno anche i rappresentanti dell'Iss

04 Ottobre 2020 20:47

Già mille contagi nelle scuole italiane tra professori e studenti: i numeri a neanche un mese dalla riapertura parlano chiaro: tutti casi registrati in oltre 900 istituti e di questi 130 sono già passati alla didattica on line. Numeri che non vengono giudicati preoccupanti, né dai presidi né dai ministri della Salute e dell'Istruzione e che domani saranno analizzati in una riunione ad hoc con i funzionari del Miur, il ministro e rappresentanti dell'Iss. Numeri dunque sotto controllo.

