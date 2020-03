Cronaca 5539

Coronavirus, oggi riunione in Prefettura: anche a Caltanissetta arriva l'esercito. Novità anche per le pensioni

Doppia riunione in web conference quest’oggi del Prefetto di Caltanissetta dr.ssa Cosima Di Stani per definire sia la presenza dell’Esercito nei servizi di controllo del territorio ai fini dell’attuazione delle misure di contenimento del coronavirus e sia per consentire il pagamento,nei prossimi giorni, delle pensioni presso tutti gli uffici postali della provincia in condizioni di assoluta sicurezza nell’attuale fase di emergenza epidemiologica.Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, i Sindaci di Caltanissetta e di Gela e rispettivamente il Comandante del 4° Reggimento Genio Guastatori ed il Direttore delle Poste Italiane S.p.a. Filiale di Caltanissetta unitamente al responsabile dell’area vigilanza degli uffici postali della Regione Siciliana.

L’Esercito contribuirà ai servizi di controllo del territorio con due pattuglie per quadrante orario, dislocate nei Comuni di Caltanissetta e Gela o Niscemi.

Per quanto concerne gli uffici postali, Poste Italiane ha fatto presente che l’ Azienda ha previsto, per il rispetto delle misure di distanziamento sociale, di anticipare i pagamenti della pensione dal prossimo 26 marzo, giornata in cui verranno accreditate le pensioni per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una PostepayEvolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di PostepayEvolution potranno, pertanto, prelevare i contanti dagli sportelli Atm Postamat presenti sul territorio, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Per coloro i quali, invece, non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, dovranno presentarsi agli sportelli secondo il calendario che verrà pubblicizzato nei prossimi giorni e che prevede una turnazione alfabetico. Inoltre presso alcune filiali dove si prevede maggiore utenza verranno previsti servizi di piantonamento con guardie giurate.

Nel corso del Comitato si è concordato di incrementare in quelle giornate i servizi di controllo per favorire le misure di distanziamento sociale ma anche per controllare che il ritiro della pensione possa avvenire in una adeguata cornice di sicurezza e, pertanto, le pattuglie delle Forze dell’Ordine vigileranno nei pressi degli uffici postali.



