Cronaca 254

Coronavirus, nuovo triste record in Sicilia: 1.322 positivi in più e 25 morti. In Italia aumentano contagi e vittime

A livello nazionale i nuovi contagi sono 34.505, le vittime sono 445 nelle ultime 24 ore

Redazione

05 Novembre 2020 17:33

In Sicilia altro record di positivi: 1322 in 24 ore. Venticinque le vittime (594 in totale), anche questo purtroppo triste primato. Aumentano anche i tamponi, più di 9400 (anche questo dato mai raggiunto prima). In totale nell'Isola ci sono 18.526 attuali positivi. I guariti/dimessi in 24 ore sono 389.Continua a salire la curva epidemica in Italia: sono 34.505 i nuovi contagi, contro i 30.550 di 24 ore fa. Aumenta di tanto il numero di decessi: sono 445 contro i 352 di ieri, portando il totale delle vittime dell’epidemia in Italia a 40.192. Record dei tamponi, 219.884, quando ieri ne erano stati processati 211.831. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)





In Sicilia altro record di positivi: 1322 in 24 ore. Venticinque le vittime (594 in totale), anche questo purtroppo triste primato. Aumentano anche i tamponi, più di 9400 (anche questo dato mai raggiunto prima). In totale nell'Isola ci sono 18.526 attuali positivi. I guariti/dimessi in 24 ore sono 389.Continua a salire la curva epidemica in Italia: sono 34.505 i nuovi contagi, contro i 30.550 di 24 ore fa. Aumenta di tanto il numero di decessi: sono 445 contro i 352 di ieri, portando il totale delle vittime dell’epidemia in Italia a 40.192. Record dei tamponi, 219.884, quando ieri ne erano stati processati 211.831. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)





News Successiva Coronavirus, a Caltanissetta riunione del Coc: ecco dove saranno allestite le tende per i tamponi in drive-in

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare