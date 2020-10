Cronaca 799

Coronavirus, nuovo Dpcm: quarantena di 10 giorni e un solo tampone per essere guarito

E’ quanto si apprende dalla riunione del Cts di oggi convocata d’urgenza dal ministro Speranza.

Redazione

11 Ottobre 2020 20:11

Scende a 10 giorni la durata della quarantena e per i positivi un solo tampone in uscita e non più due. E’ quanto si apprende dalla riunione del Cts di oggi convocata d’urgenza dal ministro Speranza."Il nuovo Dpcm potrebbe contenere, finalmente, la possibilità di utilizzare il tampone antigenico rapido come test di screening, che ci consentirebbe di isolare e tracciare molte più persone in meno tempo, e potrebbe, inoltre, essere ridotto a 10 giorni il tempo di quarantena - ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso di una diretta Facebook sulla situazione del Covid in Liguria -. Oltre all’obbligo di mascherina per tutti, ma non per chi fa sport, ci saranno sicuramente altre limitazioni che al momento non voglio anticipare".

E poi ha aggiunto: "Sul tema oggi ho sentito il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, domani con molta probabilità ci verrà sottoposta la nuova bozza del dpcm che dovrà entrare in vigore entro giovedì. Un testo che prevederà restrizioni per tenere sotto controllo la situazione e non fare la fine di altri Stati europei. Ho evidenziato al ministro la necessità di evitare di affaticare ulteriormente un’economia che già fa fatica -ha concluso Toti-, come quella di bar e ristoranti, prendendo misure minime in questo senso".



