Cronaca

Coronavirus, nuovi focolai a Palermo: 23 agenti del carcere Pagliarelli sono risultati positivi

Cresce l'allarme a Palermo dove la situazione si aggrava sempre di più. Un caso di positività anche all'Ucciardone

Redazione

17 Settembre 2020 07:59

Crescono i casi di Coronavirus e cresce la preoccupazione a Palermo. C'è un nuovo focolaio ad allarmare, quello esploso nel Nucleo traduzioni del carcere Pagliarelli, dove il numero di agenti contagiati, gli stessi che trasportano i detenuti dal triage dell’istituto al Tribunale e viceversa, è salito a quota 23.Ma come racconta Andrea D'Orazio sul Giornale di Sicilia in edicola, il numero potrebbe crescere ancora perché si attende l’esito dei tamponi eseguiti su un centinaio di colleghi.

Un caso di positività anche all’Ucciardone, collegato al cluster, individuato su un agente penitenziario di una sezione interna, che nei giorni scorsi era entrato a contatto con i poliziotti contagiati del Pagliarelli.

Sempre a Palermo, oltre ai 3 casi della Missione Biagio Conte e a un avvocato che nell’ultima settimana ha partecipato a tre udienze e frequentato diversi uffici del Tribunale, tra i positivi c’è anche un residente rientrato da una vacanza in Spagna.



