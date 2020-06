Cronaca 1329

Coronavirus, nuova vittima in Sicilia: muore donna ricoverata da 3 mesi in terapia intensiva

Colpito dal virus anche il figlio cinquantenne che, fortunatamente è riuscito a salvarsi

Redazione

11 Giugno 2020 13:59

Si è spenta oggi dopo oltre tre mesi di agonia in un reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Civico di Palermo la settantenne risultata positiva a Caccamo. Era stata ricoverata a metà marzo dopo l'esito del test e non è mai uscita dalla Terapia Intensiva.L’anziana viveva nel comune in provincia di Palermo con la famiglia. Colpito dal virus anche il figlio cinquantenne che, fortunatamente è riuscito a salvarsi. La donna invece, a seguito di complicanze cardiovascolari è deceduta.

Ad annunciarlo questa mattina della sua pagina Facebook è stato lo stesso sindaco di Caccamo, Nicasio Di Cola.

“Cari Concittadini - ha scritto nel profilo - abbiamo appreso tristemente che la nostra concittadina ricoverata da diversi mesi a causa del coronavirus, purtroppo, per sopravvenute complicanze cardio-circolatorie è venuta a mancare. Siamo vicini ai familiari ai quali ci stringiamo in un abbraccio simbolico e a nome di tutta la nostra comunità esprimiamo il nostro cordoglio”. (Francesca Giunta, Giornale di Sicilia)



