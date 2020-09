Cronaca 834

Coronavirus, nuova ordinanza di Musumeci: in Sicilia resta obbligo di mascherina al chiuso e sanificazione locali

Per chi arriva da Malta, Spagna, Grecia e Croazia non sarà più obbligatoria la quarantena ma vi è l'obbligo di tampone

Redazione

12 Settembre 2020 08:16

Nuova ordinanza per la lotta al contagio da Covid19 in Sicilia. L’ha firmata ieri sera il presidente della Regione Nello Musumeci. Vengono prorogate tutte le misure anti-covid che in Sicilia sarebbero scadute a settembre. Dunque viene prorogato fino al 7 ottobre (per il momento) il distanziamento sociale, gli obblighi di sanificazione dei locali pubblici e degli esercizi commerciali, la presenza di gel disinfettante, l’obbligo di mascherina al chiuso e comunque di avere la mascherina con se anche all’aperto per indossarla in caso di impossibilità a mantenere la distanza. Ma c'è una differenza. L’ordinanza di oggi in realtà supera la precedente ordinanza 32 che aveva anticipato la decisione del Ministero della Salute e imposto i controlli per gli arrivi da Malta, Spagna e Grecia. Solo in seguito, adeguandosi alla prudenza suggerita da Roma, la Sicilia aveva aggiunto la Croazia all’elenco. E la nuova ordinanza riguarda obbligo di tampone per tutti i turisti che arrivano da quei Paesi, Croazia compresa ma anche per i siciliani. Sia i turisti che i siciliani di rientro devono mostrare uno screening negativo o un tampone negativo effettuato nelle ultime 72 ore per poter liberamente circolare oppure sottoporsi a tampone in aeroporto e attendere l’esito in albergo o a casa prima di poter iniziare la propria vacanza o riprendere la normale attività.

