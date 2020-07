Salute 168

Coronavirus, nuova impennata di casi a Tokyo: innalzato il livello di allerta al massimo

Lo ha annunciato la governatrice, Yuriko Koike, spiegando che gli esperti hanno posto al 'quarto livello su quattro l'allarme per la diffusione del nuovo covid

Redazione

15 Luglio 2020 09:12

Tokyo ha innalzato al massimo il livello di allerta per la situazione epidemiologica sul suo territorio dopo un impennata dei nuovi casi di Covid-19. Lo ha annunciato la governatrice, Yuriko Koike, spiegando che gli esperti hanno posto al 'quarto livello su quattrò l’allarme per la diffusione del nuovo coronavirus.Le autorità hanno rassicurato sul fatto che l’allerta rossa non significa che verrà chiesto a negozi e uffici di chiudere. Anche nel picco della pandemia il Giappone non ha mai applicato un lockdown severo come quello visto in alcuni Stati europei o in Cina.

Gli esperti sanitari che stanno monitorando il contagio hanno avvertito che l’aumento dei casi è legato a pazienti giovani e alla vita notturna della capitale, ma le nuove infezioni si registrano anche all’interno di nuclei familiari e posti di lavoro.

I casi sono tornati a salire dopo che il premier, Shinzo Abe, ha revocato lo stato di emergenza a fine maggio; il record è stato raggiunto la settimana scorsa a Tokyo, epicentro della nuova ondata, con 243 contagi.



