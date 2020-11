Cronaca 675

Coronavirus, numeri in crescita in Sicilia: oggi 1871 nuovi casi e 40 vittime. In Italia 36.176 contagi in più e 653 vittime

Nell'isola i morti sono stati 40. In Italia si registrano circa duemila casi in più rispetto al giorno precedente

Redazione

19 Novembre 2020 17:30

Anche oggi numeri in crescita, anche se di poco rispetto a ieri, per l'emergenza coronavirus in Sicilia. I nuovi casi rilevati dal bollettino odierno del Ministero della Salute sono 1871. Le ulteriore vittime sono 40.Sono 36.176 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, circa duemila in più del giorno precedente. Le vittime sono 653 contro le 753 registrate ieri, per un totale di 47.870. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute sull'emergenza Covid in Italia. I tamponi effettuati sono stati 250.186 tamponi, in aumento di rispetto ai 234.834 di ieri. Ancora in calo, seppur lieve, la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva al 14,4 mentre ieri era del 14,5. Quanto ai dati sanitari, sono 42 in più rispetto a ieri i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati nelle terapie intensive in Italia. Il totale dei posti occupati ammonta oggi a 3.712. I ricoverati con sintomi nelle ultime 24 ore sono 106, rispetto ai 430, per un totale di 33.610. I guariti oggi sono 17.020 per un totale da inizio pandemia di 498.987. La regione con il maggior numero di contagi resta la Lombardia (+7.453), segue il Piemonte (+5.349), il Veneto (+3.753), la Campania (+3.334), il Lazio (+2.697), e l'Emilia Romagna (+2.160).



