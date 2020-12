Cronaca 942

Coronavirus, netto calo dei casi in Sicilia: 872 positivi in più e 28 deceduti. Scende il tasso di positività

In Italia invece i nuovi casi sono in aumento cn 18.263 positivi in più e 683 vittime

Redazione

17 Dicembre 2020 17:37

A dare notizia sui dati sul coronavirus oggi in Sicilia è stato l'assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza. "C'è stato un incremento di 872 casi positivi in Sicilia, i ricoverati in rianimazione sono scesi a 179 unità, con un decremento di 4 unità e i degenti in malattia infettiva sono scesi a 1131 con un decremento che si accompagna a 97 dimissioni, un numero importante, con 28 deceduti", ha detto Razza. I tamponi sono stati 9353, con un tasso che scende, dopo molto tempo, sotto il 10% (9,32%).Nuovi casi di Covid in aumento in Italia. Secondo l’aggiornamento diffuso dal ministero della Salute, sono stati 18.236 nelle ultime 24 ore a fronte del +17.572 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 185.320 (ieri erano stati 199.489), con un rapporto positivi/test che risale al 9,8% (ieri era dell’8,8%). I morti delle ultime 24 ore sono stati 683 (ieri erano stati 680), per un totale che sale a 67.220. (Luigi Ansaloni, Gds.it)







