Coronavirus, netto aumento dei contagi in Sicilia: 1.299 nuovi casi e 31 decessi in 24 ore

Impennata di nuovi casi nelle ultime 24 ore anche in Italia. Sono 23.477 i positivi e 555 le vittime

Redazione

31 Dicembre 2020 21:37

In Sicilia netto aumento dei contagi da coronavirus (1299), tasso di positività al 17,7%, e in generale una tendenza negativa in tutta Italia che va ad aumentare sempre di più.L'ultimo giorno del 2020 porta non buone notizie sotto il profilo dell'epidemia. In Sicilia, dopo giorni sotto i mille contagi, oggi si è abbondantemente superata la soglia, ma a preoccupare è il tasso di positività, 5% in più rispetto a ieri. Se i ricoveri in regime ordinario sono in discesa (-16) , si registrano 5 pazienti in più in terapia intensiva. Aumentano anche le vittime, con 31 nuovi decessi registrati in 24 ore.

I positivi sono 33.868 con un aumento di 481 attuali positivi. Negli ospedali i ricoverati sono 1240. I guariti sono 787. La distribuzione nelle province vede Catania 296, Palermo 295, Messina 262, Ragusa 23, Trapani 79, Siracusa 121, Caltanissetta 87, Agrigento 70, Enna 66.

Impennata di nuovi casi nelle ultime 24 ore anche in Italia. Sono 23.477 i positivi (ieri erano 16.202), il dato più alto dal 4 dicembre, quando furono poco più di 24mila. Con 186.004 tamponi, 17mila più di ieri: un aumento che però non compensa l’incremento dei casi, tanto che la percentuale positivi-tamponi sale al 12,6% (ieri 9,58).

Ancora tanti i decessi, 555 (ieri 575), per un totale di 74.159 vittime. Campanello d’allarme anche per le terapie intensive, che tornano a salire (+27, ieri -21), con 202 nuovi ingressi giornalieri: sono ora 2.555 in tutto. Buon calo invece per i ricoveri ordinari, 415 in meno (ieri -96), 23.151 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Gds.it)



