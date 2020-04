Cronaca 736

Coronavirus. Nessun nuovo positivo, il sindaco: "La maggior parte dei nisseni si è comportato bene. Per il 25 nessuno si sogni le scampagnate"

Il sindaco Roberto Gambino, durante la diretta di oggi, ha annunciato nuovi controlli in vista del 25 aprile

Redazione

21 Aprile 2020 15:54

"Dal bollettino dell'Asp di Caltanissetta di ieri si evince che non c'è stato nessun nuovo caso positivo ma questo risultato è stato raggiunto, come ha detto il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone, perché la maggior parte dei nisseni si è comportato bene rimanendo a casa". Lo ha detto oggi il sindaco Roberto Gambino durante la sua diretta per fare il punto sulla emergenza Covid-19 nella nostra città. "Molti di noi - ha continuato il primo cittadino - hanno capito che stare a casa è l'unico modo per difendersi dal virus. Ci sono stati anche gli indisciplinati ma se ne pagheranno loro le conseguenze. I casi restano fermi a 140 in tutta la provincia, e il comune più colpito è Caltanissetta con 59 positivi, seguita da San Cataldo, Gela e Serradifalco. Anche le multe sono poche (26) rispetto ai giorni passati. E' successo che un ragazzo tornato da una regione del Nord non ha rispettato la quarantena obbligatoria, adducendo come scusa che doveva prendere una boccata d'aria ma questa boccata d'aria non la poteva prendere perché i cosiddetti quarantenati geografici devono osservare regole rigide senza poter uscire. Tra qualche giorno sarà il 25 aprile, e a parte la ricorrenza, è importante anche sapersi comportare. Come avete notato a Pasquetta, quando siete stati eccezionali, siete pregati di mantenere le regole, stando a casa e nessuno si deve sognare di andare a fare la scampagnata solo perché la situazione è migliorata. Noi controlleremo anche questa volta le campagne, sempre con l'ausilio di un drone, e chi dice che andiamo a violare norme costituzionali dice enormi fesserie. Tutti gli incroci che portano fuori dalla città, inoltre, saranno presidiati dalle forze dell'ordine.

