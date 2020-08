Cronaca 565

Coronavirus, neo mamma di Riesi ricoverata a Catania negativa anche al secondo tampone

La donna era stata trasferita al San Marco di Catania perché risultata positiva a Gela. Così non è stato a Catania, dove è risultata negativa

Rita Cinardi

17 Agosto 2020 20:59

Anche il secondo tampone eseguito sulla donna di Riesi che ha partorito a Catania è risultato negativo. Così anche quello del piccolino che ha dato alla luce qualche giorno fa all'ospedale San Marco. La donna era stata trasferita nel nosocomio catanese perché all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela era risultata positiva al tampone. Il San Marco, infatti, è stato identificato da decreto centro di riferimento regionale (Sicilia Orientale) per l’ostetricia covid. Una volta ricoverata nell'ospedale etneo però le cose sono totalmente cambiate. Tant'è che sia lei che il bimbo erano risultati negativi al tampone a distanza di poche ore. Un secondo tampone, come ha spiegato il sindaco di Riesi, Salvatore Chiantia, è stato eseguito oggi per sicurezza e ha dato nuovamente esito negativo. Mamma e bimbo con tutta probabilità saranno dimessi domani.



