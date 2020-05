Attualita 247

Coronavirus. Negli Usa superate le 73mila vittime, Trump: "Riaprire presto anche a costo di più morti"

Intanto, in Usa il numero di casi di coronavirus ha superato quota 1,2 milioni (1.202.246 per l'esattezza)

Redazione

07 Maggio 2020 11:06

Nella sua visita in Arizona, Donald Trump ha sollecitato la riapertura del Paese anche se il bilancio delle vittime di coronavirus sarà più pesante.«Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni», ha detto in una azienda che produce mascherine. "Alcuni saranno colpiti duramente? Sì. Ma dobbiamo aprire il nostro Paese e dobbiamo aprirlo presto», ha incalzato.

Intanto, in Usa il numero di casi di coronavirus ha superato quota 1,2 milioni (1.202.246 per l'esattezza). I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono 2.073. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Nel Paese finora sono morte 73.431 persone a causa del virus.



Nella sua visita in Arizona, Donald Trump ha sollecitato la riapertura del Paese anche se il bilancio delle vittime di coronavirus sarà più pesante.«Non possiamo tener chiuso il nostro Paese per i prossimi cinque anni», ha detto in una azienda che produce mascherine. "Alcuni saranno colpiti duramente? Sì. Ma dobbiamo aprire il nostro Paese e dobbiamo aprirlo presto», ha incalzato.

Intanto, in Usa il numero di casi di coronavirus ha superato quota 1,2 milioni (1.202.246 per l'esattezza). I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono 2.073. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Nel Paese finora sono morte 73.431 persone a causa del virus.



News Successiva Bar, ristoranti e parrucchieri: in Sicilia si profila la riapertura per il 18 maggio. Dipenderà dalla curva dei contagi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare