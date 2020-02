Salute 3960

Coronavirus. Negativo il tampone sul paziente ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta

Ci siamo attivati immediatamente - ha dichiarato il direttore sanitario dell'Asp Marcella Santino - e in tempi brevissimi abbiamo avuto l'esito"

Rita Cinardi

26 Febbraio 2020 18:50

E' risultato negativo il tampone eseguito sul paziente ricoverato ieri sera al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è giunto come "caso sospetto" di Coronavirus. L'esito del tampone eseguito questa mattina è arrivato oggi pomeriggio. "Ci siamo attivati immediatamente - ha dichiarato il direttore sanitario dell'Asp Marcella Santino - e in tempi brevissimi abbiamo avuto l'esito del tampone grazie anche alla sinergia con il laboratorio del Policlinico di Palermo. La macchina si è dimostrata perfettamente efficiente". Il tampone si era reso necessario visto che il paziente, tornato da poco dalla Lombardia, dove si trovava ricoverato per patologie pregresse, era stato portato in ospedale con febbre alta e tosse. Dagli esami era emersa una polmonite. A quel punto, così come previsto dalle direttive ministeriali, il paziente è stato trattato come "caso sospetto". Una volta ricoverato in isolamento è stato eseguito il tampone che per fortuna ha dato esito negativo. Sabato mattina l’Asp di Caltanissetta ha istituito una task force, attiva 24 ore su 24, per fronteggiare ogni eventuale emergenza. Resta massima l’allerta tra i sanitari che invitano i cittadini, in caso di sintomi sospetti, a contattare il medico di famiglia o, nei casi più gravi, il 118.

E' risultato negativo il tampone eseguito sul paziente ricoverato ieri sera al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è giunto come "caso sospetto" di Coronavirus. L'esito del tampone eseguito questa mattina è arrivato oggi pomeriggio. "Ci siamo attivati immediatamente - ha dichiarato il direttore sanitario dell'Asp Marcella Santino - e in tempi brevissimi abbiamo avuto l'esito del tampone grazie anche alla sinergia con il laboratorio del Policlinico di Palermo. La macchina si è dimostrata perfettamente efficiente". Il tampone si era reso necessario visto che il paziente, tornato da poco dalla Lombardia, dove si trovava ricoverato per patologie pregresse, era stato portato in ospedale con febbre alta e tosse. Dagli esami era emersa una polmonite. A quel punto, così come previsto dalle direttive ministeriali, il paziente è stato trattato come "caso sospetto". Una volta ricoverato in isolamento è stato eseguito il tampone che per fortuna ha dato esito negativo. Sabato mattina l’Asp di Caltanissetta ha istituito una task force, attiva 24 ore su 24, per fronteggiare ogni eventuale emergenza. Resta massima l’allerta tra i sanitari che invitano i cittadini, in caso di sintomi sospetti, a contattare il medico di famiglia o, nei casi più gravi, il 118.

News Successiva Settimana della prevenzione oncologica, la Lilt nelle scuole di Caltanissetta per la campagna "Uniti per la pelle"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare