Coronavirus, Musumeci: "Voglio più controlli sui passeggeri in arrivo negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie"

Il presidente della Regione ritiene che le misure fin qui adottate presentano gravi carenze che lasciano alquanto perplessi

25 Febbraio 2020 10:34

«Chiederò al governo nazionale di potenziare le attività di controllo sui passeggeri in arrivo in Sicilia, negli aeroporti, nei porti, nella stazione ferroviaria e nel terminal bus dello Stretto. Le misure fin qui adottate presentano gravi carenze che lasciano alquanto perplessi».Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della conferenza stampa che si è tenuta al Palazzo della Regione a Catania sull'emergenza coronavirus e a cui hanno partecipato l'assessore alla Salute Ruggero Razza, il presidente dell'Anci Sicilia Leoluca Orlando e il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti.

Il governatore ha annunciato che domattina parteciperà al vertice convocato a Roma dal premier Giuseppe Conte, aperto a tutti i presidenti delle Regioni. Al tavolo nazionale, Musumeci porrà anche il tema del danno economico che le imprese siciliane stanno subendo in questi giorni, raccogliendo l'appello lanciato in tal senso dalle organizzazioni di categoria.

«Con il presidente dell'Anci-Sicilia, Leoluca Orlando, abbiamo concordato di fornire a tutti i sindaci dell'Isola le necessarie indicazioni, subito dopo il confronto di oggi con il governo nazionale. Al tempo stesso, ritengo necessario un confronto con i prefetti dell'Isola, che penso di incontrare nelle prossime ore. Quanto ad eventuali arrivi di navi con migranti sulle coste siciliane, appare indispensabile - ha precisato il governatore - che l'obbligatorio periodo di quarantena venga effettuato a bordo, con tutti i necessari controlli sanitari approntati dalle autorità competenti».



