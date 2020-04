Politica 791

Coronavirus, Musumeci: "Rimangono inalterate le regole per chi arriva in Sicilia da altre regioni"

Se oggi l'Isola può contare sul più basso numero di contagi lo si deve anche alla forte limitazione degli arrivi e alla disciplina del popolo siciliano

Redazione

29 Aprile 2020 20:09

"Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di mantenere inalterate le norme per l'accesso in Sicilia. Saranno, come sempre, i dati epidemiologici a suggerirci, nelle prossime settimane, quando avviare una lenta e graduale riapertura dei collegamenti con il resto del Mondo. Se oggi l'Isola può contare sul più basso numero di contagi lo si deve anche alla forte limitazione degli arrivi e alla disciplina del popolo siciliano". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

