Salute 239

Coronavirus, Musumeci negativo anche al secondo tampone: è stato in quarantena volontaria

Ne dà notizia lo stesso presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena ricevuto l’esito dal laboratorio

Redazione

12 Marzo 2020 10:06

"Un bel sollievo, vi confesso, dopo cinque giorni di autoisolamento e soprattutto - ammette il governatore - la consapevolezza di restituire serenità ai miei familiari ed ai miei più stretti collaboratori. Non mi sono fermato un solo attimo in questi lunghi giorni di quarantena volontaria, continuando a lavorare da casa. Ora mi sento più libero di muovermi nell’assolvimento delle prioritarie funzioni di governo. Ringrazio i tantissimi cittadini che in questi giorni hanno voluto manifestarmi il loro affetto e la loro vicinanza. Andiamo avanti, più determinati di prima!”

--



--



