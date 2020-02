Salute 714

Coronavirus, Musumeci: "In quarantena i migranti sbarcati a Pozzallo. L'equipaggio invece rimarrà a bordo"

Stessa disposizione per Lampedusa e Messina. I migranti rimarranno in quarantena nell'hotspot di Pozzallo

Redazione

23 Febbraio 2020 12:06

“In conformità alle decisioni prese ieri, dall’Unità di crisi convocata dall’assessore alla Salute, i migranti sbarcati questa notte a Pozzallo sono posti in quarantena presso l’hotspot. L’equipaggio della nave, invece, rimarrà a bordo per lo stesso periodo, sotto il controllo sanitario dell’Usmaf. Ringrazio il prefetto di Ragusa per aver sostenuto questa decisione, il sindaco di Pozzallo e tutte le autorità sanitarie che stanno lavorando per garantire questa misura preventiva indispensabile. La stessa disposizione varrà, ovviamente, per Lampedusa e per Messina”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

