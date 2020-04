Cronaca 614

Coronavirus, Musumeci contro la circolare del governo: "In Sicilia vietate le passeggiate coi bambini"

"Se ci sono casi di bambini affetti da particolari patologie, questa possibilità sarà consentita - ha aggiunto - ma solo con la certificazione medica che attesti queste gravi patologie"

Redazione

01 Aprile 2020 13:00

"Sono assolutamente contrario alla possibilità data dal governo nazionale delle passeggiate con i bambini. Si faranno, ma solo quando sarà finita l’emergenza". Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, non transige e così, a meno di 24 ore dalla circolare che autorizza i genitori a uscire con i figli minori per una passeggiata nei pressi dell'abitazione, oggi a Storie italiane, su Raiuno, che si deve rimanere a casa."Se ci sono casi di bambini affetti da particolari patologie, questa possibilità sarà consentita - ha aggiunto - ma solo con la certificazione medica che attesti queste gravi patologie. Se passa l’idea che il peggio è passato, è la rovina, si vanifica tutto, si innesca un picco incontenibile. E’ una guerra e nelle guerre le libertà personali subiscono pesanti sacrifici per il bene di tutti".

Il pensiero del presidente della Regione Siciliana è solo uno dei tanti contrari alla circolare. Prima di lui si sono espressi il governatore della Lombardia, della Campania, il sindaco di Bari e anche i medici.

"Non è opportuno, in piena emergenza, consentire l'uscita dei bimbi ed esporli ai rischi, vanificando i sacrifici fatti fino ad adesso", è il pensiero che accomuna amministratori, medici e anche genitori che sui social hanno "bocciato" la circolare del Viminale.



