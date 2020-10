Politica 612

Coronavirus, Musumeci avvia la linea della fermezza e del rigore ma con chiusure parziali

Il presidente della regione emanerà nelle prossime ore una propria ordinanza. Nel pomeriggio è prevista un'interlocuzione con il ministro della Salute

Redazione

23 Ottobre 2020 13:22

Il governo regionale ha preso atto delle proposte avanzate dal Comitato tecnico scientifico siciliano per limitare il contagio del Coronavirus nell'Isola. Nel pomeriggio è prevista un'interlocuzione con il ministro della Salute per valutare, congiuntamente e nello spirito di leale collaborazione, alcune delle proposte da adottare nel territorio siciliano.

Alla luce anche dei rapporti sull'andamento epidemiologico redatti dagli esperti, il presidente della Regione Nello Musumeci emanerà nelle prossime ore una propria ordinanza che avrà come filo conduttore la "linea della fermezza e del rigore" seppure con chiusure parziali, allo scopo di anticipare e contenere il diffondersi del contagio nel territorio siciliano.



