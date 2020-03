Cronaca 2976

Coronavirus, morta l'infermiera di Modica rientrata da Pavia: era indagata per epidemia colposa

La donna, di 74 anni, secondo la denuncia del sindaco, quando si era messa in viaggio, era già malata

29 Marzo 2020 11:35

È deceduta intorno alle 3 di questa notte la 74enne modicana affetta da Covid 19, ricoverata all’ospedale Maggiore di Modica, già in condizioni critiche dopo essere rientrata domenica scorsa a Modica dal Pavese.La donna, che soffriva anche di altre patologie era stata iscritta nel registro degli indagati, dalla Procura di Ragusa. L’indagine affidata ai carabinieri mirava a chiarire anche le condizioni della donna nel momento in cui ha intrapreso il suo viaggio verso Modica dopo la pubblica denuncia del primo cittadino di Modica che sosteneva che l’anziana si era messa in viaggio già malata.



