Politica 592

Coronavirus, Miccichè: "No ad un nuovo lockdown per la Sicilia. Abbiamo già pagato un prezzo troppo alto"

Il presidente dell'Ars, ha replicato in questo modo alle parole del presidente della Lombardia che ha chiesto un nuovo lockdown per tutta l'Italia

Redazione

02 Novembre 2020 09:13

“Sono sicuro che le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non rappresentino la volontà di tutta la Lega (che altrimenti dovrebbe ricominciare a chiamarsi Lega Nord). Qui in Sicilia abbiamo pagato a marzo un prezzo pazzesco per un errore del Governo sulla generalizzazione della chiusura. Non siamo intenzionati a pagarlo nuovamente”.Così si è espresso il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, rispetto alla richiesta del presidente della Regione Lombardia, che ha chiesto un nuovo lockdown per tutta l’Italia.





“Sono sicuro che le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non rappresentino la volontà di tutta la Lega (che altrimenti dovrebbe ricominciare a chiamarsi Lega Nord). Qui in Sicilia abbiamo pagato a marzo un prezzo pazzesco per un errore del Governo sulla generalizzazione della chiusura. Non siamo intenzionati a pagarlo nuovamente”.Così si è espresso il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, rispetto alla richiesta del presidente della Regione Lombardia, che ha chiesto un nuovo lockdown per tutta l’Italia.





Dpcm entro mercoledì, Conte: "Misure differenti tra regioni, Dad alle medie, limiti agli spostamenti"

News Successiva Caltanissetta, Aiello (LEGA): "Bomba ecologica pronta ad esplodere in Via Libero Grassi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare