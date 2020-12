Attualita 394

Coronavirus, mercato settimanale e rionale: ecco quando e come si svolgeranno a Gela

In vista del decreto legge che regola la mobilità durante il periodo natalizio, il sindaco di Gela ha emesso un'ordinanza

Redazione

21 Dicembre 2020 16:36

Con l'ordinanza sindacale n. 914 firmata oggi, il Sindaco di Gela Lucio Greco ha regolamentato lo svolgimento dei mercatini (sia quello del martedì in contrada Marchitello che quello rionale di via Madonna del Rosario) fino al 15 gennaio 2021. Giorni subordinati, in larga parte, al Decreto Legge che, dal 23 dicembre, dividerà nuovamente l'Italia in zona rossa, arancione e gialla, al fine di evitare assembramenti e far impennare per la terza volta la curva epidemiologica.Ecco cosa prevede, nello specifico, l'ordinanza:

- Il mercato settimanale di Marchitello proseguirà regolarmente, nel pieno rispetto di tutte le normative anticovid precedentemente stabilite e comunicate. L'unica differenza riguarderà lo svolgimento di martedì 5 gennaio. Poichè in quel giorno l'Italia sarà in zona rossa, sarà anticipato a lunedì 4 (zona arancione).

- Il mercato rionale di via Madonna del Rosario si svolgerà dalle ore 7 alle ore 13 dei seguenti giorni: 21, 22, 23, 28, 29, 30 dicembre 2020 e 7, 8, 9, 14, 15 gennaio 2021.

L'eventuale inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni e delle norme anticontagio nazionali, regionali e comunali (uso di mascherine e igienizzante, distanza interpersonale, ingressi scaglionati etc.), sia da parte degli utenti che degli operatori commerciali, determinerà sanzioni e l'immediata sospensione del mercato.



