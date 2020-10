Attualita 808

Coronavirus, matrimonio con 160 invitati a Modica: la festa interrotta dal blitz della polizia

Il ricevimento della coppia era stato organizzato mesi fa ma la data è coincisa con l'indomani dell'entrata in vigore del nuovo dpcm firmato dal governo nazionale

16 Ottobre 2020 10:58

Il giorno più bello che si trasforma in un incubo. Un matrimonio a Modica è stato interrotto da un blitz delle forze dell'ordine. Organizzato mesi fa, era tutto pronto ma la data è coincisa con l'indomani dell'entrata in vigore del nuovo dpcm firmato dal governo nazionale.Tra i provvedimenti la limitazione dei matrimoni a 30 invitati. Ma il ricevimento della coppia modicana ne prevedeva ben 160. Come raccontato dal titolare della nota sala ricevimenti, la festa è stata interrotta dall'arrivo della polizia in giardino.



