Coronavirus, mascherine obbligatorie fuori casa? Ipotesi anche in Sicilia, ma solo in alcuni luoghi

In Sicilia non è stata ancora presa una decisione ma gli esperti dell'assessorato alla Salute stanno ancora valutando la necessità di questa misura

Redazione

06 Aprile 2020 13:56

Obbligo di indossare le mascherine o altre coperture del viso se si esce da casa. Una misura da ieri obbligatoria in Lombardia che ha emesso un'ordinanza specifica e dovuta all'alto livello di contagio. Anche la Toscana ha deciso di seguire l'esempio, tanto che la Regione ne distribuirà gratuitamente 10 milioni alle amministrazioni comunali per rendere obbligatorio l'uso. "Sono già partiti i camion per la distribuzione ai Comuni toscani delle mascherine da consegnare ai cittadini", ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, a Radio Popolare. "Ho chiesto ai sindaci - ha ricordato - che vengano distribuite porta a porta per evitare assembramenti altrimenti si rischia di far peggio. Sono circa 2-3 mascherine a testa: non sono certo sufficienti ma sono un primo segnale a cui ne vogliamo far seguire altri".Il presidente della Regione Sardegna, invece, ha annunciato di voler rendere obbligatorio l'uso delle mascherine per l'accesso nelle strutture pubbliche, come i supermarket.

In Sicilia non è stata ancora presa una decisione ma gli esperti dell'assessorato alla Salute stanno ancora valutando la necessità di questa misura, anche sulla base di una eventuale differenziazione tra luoghi dove è assolutamente necessaria la protezione, come strutture sanitarie o luoghi con la presenza di numerose persone come i supermercati, o zone all'aperto. (Gds.it)



