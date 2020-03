Politica 210

Coronavirus, Mancuso (FI): "Si potenzino anche gli ospedali disagiati del nisseno"

Il deputato regionale di Forza Italia, che si proceda con urgenza a mettere in sicurezza il pronto soccorso degli ospedali di Mussomeli, Niscemi e Mazzarino

Redazione

15 Marzo 2020 20:12

Dopo il caso accertato del paziente infetto da Coronavirus residente a Niscemi, il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso, preso atto della norma nazionale che autorizza le aziende sanitarie a procedere all'assunzione straordinaria di personale sanitario, chiede che "così come è stato fatto in questi giorni per i due ospedali maggiori di Caltanissetta e Gela con l’ assunzione di circa 90 nuovi infermieri e OSS, si proceda con urgenza a mettere in sicurezza il pronto soccorso dei piccoli ospedali di zone disagiate come Mussomeli, Niscemi e Mazzarino, attraverso l’assunzione straordinaria di infermieri e OSS per il procrastinarsi di casi sospetti"."Quando si tratta della salute dei cittadini non ci sono strutture più o meno strategiche. Chiederò inoltre alla protezione civile - conclude il Parlamentare - di concerto con la direzione Asp, di valutare la possibilità di mettere anche delle tende da campo. Invito ancora una volta la popolazione a non recarsi nei pronto soccorsi per i casi sospetti bensì contattare il 112, il 1500 e il proprio medico di medicina generale".





