Coronavirus, Mancuso (FI): "Si chiudano anche i call center per 15 giorni pur tutelando i dipendenti"

Da più parti viene chiesto di procedere anche alla chiusura dei call center in considerazione dell'emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese

12 Marzo 2020



"I call center della Telecom di Caltanissetta, Almaviva di Palermo e Catania e altri che quotidianamente mettono insieme centinaia di persone, gestiscono quasi sempre solo linee business e comunque fanno assistenza commerciale e non tecnica. Pertanto, se la maggior parte delle aziende sono chiuse e comunque pare che lo stesso personale tecnico non effettua interventi in zone rosse, a cosa serve in Sicilia tenere tutte queste persone a rischio focolaio?" Così in una nota il deputato di Forza Italia all''Ars, on. Michele Mancuso.

" I Call Center vanno chiusi come fatto per bar e parrucchieri per 15 giorni. Invito i sindaci, le aziende sanitarie provinciali e le sigle sindacali - conclude il Parlamentare - ad intervenire affinché pur garantendo il lavoro si dia priorità alla salute dell'intera cittadinanza in tutto il territorio



