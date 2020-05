Cronaca 745

Coronavirus. L'Oms avverte: "Possibile nuovo picco se si allentano misure troppo velocemente"

Il riferimento è in particolare ai Paesi che più stanno interrompendo il lockdown, tornando alla vita normale

26 Maggio 2020 16:56

L'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'allarme: i paesi in cui i contagi da Covid-19 si stanno riducendo devono prepararsi a un possibile «immediato secondo picco» se allentano troppo velocemente le misure restrittive decise per arginarne la diffusione. Lo ha detto nella videoconferenza quotidiana da Ginevra il capo delle emergenze dell’Oms, Mike Ryan.Il riferimento è in particolare ai Paesi che più stanno interrompendo il lockdown, tornando alla vita normale. Dopo avere constatato che il mondo è ancora nel pieno della diffusione, Ryan ha sottolineato che il contagio sta ancora aumentando nell’America Latina, Asia del Sud e in Africa, ricordando che spesso le epidemie si diffondono a ondate.

«Quando parliamo di una seconda ondata, intendiamo quella che classicamente arriva mesi dopo la prima. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che la malattia può risalire in qualsiasi momento: possiamo avere un secondo picco di questa stessa ondata». Per questo, ha detto, i paesi europei e del Nord America devono continuare a mantenere misure di sorveglianza, politiche di test e «una strategia complessiva per continuare a contenere la diffusione del virus per evitare un secondo picco immediato».



