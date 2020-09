Salute 230

Coronavirus, l'Oms avverte: "In Europa situazione molto grave"

'Nuovi casi settimanali - ha detto il direttore regionale per l'Europa - hanno superato quelli di marzo'

Redazione

17 Settembre 2020 12:13

"E' una situazione molto grave quella che si sta verificando" in Europa, dove i nuovi casi settimanali di coronavirus "hanno superato quelli segnalati quando la pandemia ha colpito per la prima volta a marzo". Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Oms. "Oltre metà dei Paesi europei - ha sottolineato nel corso di un briefing online - hanno registrato aumenti di oltre il 10% nelle ultime due settimane e in sette Paesi l'incremento è stato pari a più del doppio". Questi numeri, ha concluso, rappresentano un "trend allarmante" e "devono essere una sveglia per tutti". (ANSA)

