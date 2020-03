Cronaca 318

Coronavirus, lo striscione "Restate a casa, ce la faremo" della Questura di Caltanissetta diventa itinerante

Da domani sarà affisso presso gli uffici del Municipio, poi negli altri uffici istituzionali del capoluogo

Redazione

13 Marzo 2020 20:44

L’iniziativa dei poliziotti nisseni di affiggere lo striscione con la scritta “Restate a casa, ce la faremo” contro il coronavirus, ha riscosso apprezzamento in città e da domani sarà trasferito presso il Municipio del capoluogo e, successivamente, presso altri uffici pubblici. Ciò a testimonianza del fatto che tutte le istituzioni in questo delicato momento stanno collaborando a stretto contatto per superare questa grave crisi. L’iniziativa è nata per esortare la cittadinanza a restare a casa e aiutare così medici, forze dell’ordine e tutte le altre categorie di lavoratori che in questi giorni di quarantena continuano a prestare servizio per la collettività. I risultati di queste misure eccezionali di contenimento non si vedranno subito, ma, se tutti rispettano le regole, arriveranno. Non solo lavoro e sacrificio a tutela e salvaguardia della sicurezza e sanità pubblica, dunque, dalla Questura di Caltanissetta parte anche un messaggio di solidarietà, un invito a restare uniti e rispettare le regole per superare questo periodo di crisi.

