Cronaca 446

Coronavirus, l'impennata non si ferma: in Sicilia altri 27 positivi in più. Il bollettino del 7 agosto

Rimangono 37 le persone ricoverate in ospedale, 4 in terapia intensiva, mentre salgono a 328 quelle in isolamento domiciliare per un totale di attuali positivi che è di 369

Redazione

07 Agosto 2020 18:03

Sono 27 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. Numeri ancora molto alti, seppur di qualche unità in meno rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 30. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Quattordici casi riguardano i migranti che si trovano in quarantena, gli altri si sono registrati: 6 a Catania, 3 a Messina, 3 a Ragusa e 1 a Palermo.Rimangono 37 le persone ricoverate in ospedale, 4 in terapia intensiva, mentre salgono a 328 quelle in isolamento domiciliare per un totale di attuali positivi che è di 369. I casi totali da quando è iniziata la pandemia salgono a 3.396 mentre i guariti sono 2.743. Rimangono invariati, fortunatamente, i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati effettuati 2412 tamponi.

A livello nazionale, nuova impennata di nuovi positivi: nelle ultime 24 ore, sempre secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati 552 (ieri 402) per un totale di 249.756 casi. In calo i decessi, 3 (ieri 6) per un totale di 35.190 vittime dall’inizio della pandemia.

I decessi si sono registrati in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. I casi di infezione in corso sono 12.924 (+230 rispetto a ieri) e sono così suddivisi: 779 i malati ordinari (+13), 42 quelli ricoverati in terapia intensiva (0) e 12.103 quelli in isolamento domiciliare (+213). Nelle ultime 24 ore sono stati 319 (ieri 347) i guariti o i dimessi, che raggiungono la cifra complessiva di 201.642 unità. (Gds.it)



Sono 27 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, tutti in isolamento domiciliare. Numeri ancora molto alti, seppur di qualche unità in meno rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 30. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Quattordici casi riguardano i migranti che si trovano in quarantena, gli altri si sono registrati: 6 a Catania, 3 a Messina, 3 a Ragusa e 1 a Palermo.Rimangono 37 le persone ricoverate in ospedale, 4 in terapia intensiva, mentre salgono a 328 quelle in isolamento domiciliare per un totale di attuali positivi che è di 369. I casi totali da quando è iniziata la pandemia salgono a 3.396 mentre i guariti sono 2.743. Rimangono invariati, fortunatamente, i decessi: 284. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono stati effettuati 2412 tamponi.

A livello nazionale, nuova impennata di nuovi positivi: nelle ultime 24 ore, sempre secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati 552 (ieri 402) per un totale di 249.756 casi. In calo i decessi, 3 (ieri 6) per un totale di 35.190 vittime dall’inizio della pandemia.

I decessi si sono registrati in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. I casi di infezione in corso sono 12.924 (+230 rispetto a ieri) e sono così suddivisi: 779 i malati ordinari (+13), 42 quelli ricoverati in terapia intensiva (0) e 12.103 quelli in isolamento domiciliare (+213). Nelle ultime 24 ore sono stati 319 (ieri 347) i guariti o i dimessi, che raggiungono la cifra complessiva di 201.642 unità. (Gds.it)



News Successiva Musumeci a Caltanissetta: il Cefpas va valorizzato. Il governatore della Sicilia in visita anche alla centrale del 118

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare