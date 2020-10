Attualita 109

Coronavirus, l'ex ministro Lorenzin: "Sono positiva, è una brutta bestiaccia"

"Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina" ha detto la ex deputata Pd

Redazione

05 Ottobre 2020

Beatrice Lorenzin positiva al covid. "Sì, sono positiva. Ai primi sintomi ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid. Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che il Covid è una brutta bestiaccia", ha spiegato all'ANSA la deputata Pd ed ex ministro della Salute.Anche il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo, è risultato positivo al Covid. Tutti i componenti della commissione Esteri della Camera si stanno sottoponendo a tampone Covid. La misura è stata resa necessaria in quantoi commissari sono stati in contatto con il sottosegretario Merlo.





News Successiva Coronavirus, positiva Beatrice Lorenzin: "Questo virus è proprio una bestia. E' facile essere contagiati"

