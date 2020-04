Salute 320

Coronavirus, l'Esercito igienizza 14 istituti assistenziali e interviene nelle Zone "Rosse"

Il presidente Nello Musumeci ha chiesto l'intervento dei nuclei specializzati nei comuni di Troina, Agira e Villafrati

Redazione

22 Aprile 2020 16:05

Nell'ambito degli interventi che le Forze Armate stanno conducendo in Sicilia in concorso e supporto alla Protezione Civile e alla Regione, l'Esercito ha avviato oggi a Palermo l’igienizzazione degli Istituti assistenziali a seguito delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.Nuclei specializzati di disinfettori della Brigata “Aosta”, a seguito di richiesta avanzata dal sindaco del capoluogo siciliano, hanno effettuato la sanificazione dei luoghi aperti al pubblico e di quelli in uso ai dipendenti degli enti assistenziali, nonché le aree promiscue dove può essere più alto il rischio di contagio. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a trattamento da parte dei disinfettori 14 Istituti, per igienizzare e abbattere la carica microbica ambientale in uffici, corridoi e androni frequentati dagli ospiti, nonché dal personale medico e paramedico dei singoli enti.

Inoltre, il Presidente della Regione, Nello Musumeci, con una recente nota indirizzata al Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, ha chiesto il concorso dei nuclei specializzati per la disinfezione, per l’urgente sanificazione delle aree urbane a maggior frequentazione nei comuni di Troina, Agira e Villafrati, dichiarati “zone rosse” nell’ambito dell’emergenza COVID-19. L’appello, accolto dai Vertici della Forza Armata, sarà soddisfatto già questa settimana con nuclei di disinfettori del reggimento Lancieri di Aosta (6°), del 4° Reggimento Genio Guastatori, del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” e del Reggimento Logistico “Aosta”.

Questa tipologia di intervento, per cui l’Esercito ha specifiche competenze e peculiarità nel settore, rientra nell’ambito della cosidetta medicina preventiva e dell’igiene ambientale, per contenere i rischi della diffusione del Coronavirus e incrementare quindi la salubrità ambientale. Tale expertise, frutto dell’esperienza maturata nei vari scenari operativi in cui l’Esercito è chiamato ad operare all’estero, in questo periodo di crisi viene regolarmente impiegata anche per igienizzare infrastrutture, mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata.



Nell'ambito degli interventi che le Forze Armate stanno conducendo in Sicilia in concorso e supporto alla Protezione Civile e alla Regione, l'Esercito ha avviato oggi a Palermo l’igienizzazione degli Istituti assistenziali a seguito delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 disposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.Nuclei specializzati di disinfettori della Brigata “Aosta”, a seguito di richiesta avanzata dal sindaco del capoluogo siciliano, hanno effettuato la sanificazione dei luoghi aperti al pubblico e di quelli in uso ai dipendenti degli enti assistenziali, nonché le aree promiscue dove può essere più alto il rischio di contagio. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a trattamento da parte dei disinfettori 14 Istituti, per igienizzare e abbattere la carica microbica ambientale in uffici, corridoi e androni frequentati dagli ospiti, nonché dal personale medico e paramedico dei singoli enti.

Inoltre, il Presidente della Regione, Nello Musumeci, con una recente nota indirizzata al Comando Militare dell’Esercito in Sicilia, ha chiesto il concorso dei nuclei specializzati per la disinfezione, per l’urgente sanificazione delle aree urbane a maggior frequentazione nei comuni di Troina, Agira e Villafrati, dichiarati “zone rosse” nell’ambito dell’emergenza COVID-19. L’appello, accolto dai Vertici della Forza Armata, sarà soddisfatto già questa settimana con nuclei di disinfettori del reggimento Lancieri di Aosta (6°), del 4° Reggimento Genio Guastatori, del 62° Reggimento Fanteria “Sicilia” e del Reggimento Logistico “Aosta”.

Questa tipologia di intervento, per cui l’Esercito ha specifiche competenze e peculiarità nel settore, rientra nell’ambito della cosidetta medicina preventiva e dell’igiene ambientale, per contenere i rischi della diffusione del Coronavirus e incrementare quindi la salubrità ambientale. Tale expertise, frutto dell’esperienza maturata nei vari scenari operativi in cui l’Esercito è chiamato ad operare all’estero, in questo periodo di crisi viene regolarmente impiegata anche per igienizzare infrastrutture, mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata.



Coronavirus, ottenuti due farmaci specifici: sono stati sperimentati in Cina

News Successiva Coronavirus nelle lacrime, studio dello Spallanzani: "Anche gli occhi potenziale fonte di contagio"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare