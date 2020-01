Salute 172

Coronavirus, le mascherine sono prodotte a Wuhan in Cina: provengono direttamente dal focolaio del virus cinese

Alcune mascherine sarebbero proprio "made in Wuhan" come è evidenziato direttamente la provenienza stampata sulla mascherina

Redazione

31 Gennaio 2020 16:31

È la scoperta che ha fatto ieri il giornale italiano Il Tempo in una farmacia di Roma: alcune di esse sarebbero proprio "made in Wuhan" come è evidenziato direttamente la provenienza stampata sulla mascherina protettiva. Anche se sembra in ogni caso difficile che i prodotti, sterilizzati e imballati, possano presentare una qualsiasi forma di rischio per gli utilizzatori. Quello che invece è certo invece, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, è che le farmacie stanno venendo prese letteralmente d'assalto da consumatori preoccupati, tanto che sono spesso esaurite.

