Coronavirus, la Sicilia sfiora i 400 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Ci sono anche 7 morti

In Italia si registrano 8.804 nuovi positivi e i morti raddoppiano da 43 a 83

15 Ottobre 2020

Altro record, il quinto consecutivo, in Sicilia: 399 contagi in 24 ore, mai un numero così alto. Ben sette i morti in un giorno, triste record da marzo. Quattordici sono migranti dell'hotspot di Lampedusa. Altri 24 ricoveri, 21 in regime ordinario e tre in terapia intensiva, per un totale di 520 malati in ospedale.Nuovo record assoluto di contagi in Italia per il Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si sono registrati 8.804 casi (ieri 7.332). I morti raddoppiano in un solo giorno da 43 a 83. I tamponi ancora al record, quasi 163 mila.

Cresce anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono +47 rispetto a ieri, per un totale di 586; i ricoverati con sintomi sono 5.796, ovvero 326 in più. In isolamento domiciliare sono attualmente 92.884 (+5.848 su ieri). Il totale di attualmente positivi è pari a 99.266 (+6.821). (Luigi Ansaloni, Gds.it)



