Coronavirus, la Sicilia sfiora i 300 casi mentre in Italia piccolo calo con 5724 nuovi positivi

I ricoveri nell'isola sono solo quattro, tre dei quali però in terapia intensiva. C'è anche da registrare il decesso del vigile urbano di Gela

Redazione

11 Ottobre 2020

In Sicilia 297 casi in 24 ore, mai così tanti. L'ennesimo record di questi ultimi giorni. Ora quota 300, impensabile fino a qualche settimana fa, è più vicina. Per fortuna, non hanno lo stesso andamento esponenziale i ricoveri (solo quattro in più, ma tre in terapia intensiva) e le vittime (336 in tutto), una in più, un vigile urbano 56enne di Gela. Sono 38 i guariti (4557) e 9294 i casi totali.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 4.509, per un totale 548.934 da inizio emergenza. Il numero degli attualmente positivi segna 4.401 (+258), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 388 e i ricoverati in terapia intensiva 38. In isolamento domiciliare ci sono 3.975 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 4.557. Dei nuovi casi registrati 87 sono nella provincia di Palermo, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 18 a Caltanissetta, 24 a Ragusa, 6 a Trapani, 5 ad Agrigento e 3 a Siracusa.

Piccolo calo per quanto riguarda l’epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.456 nuovi casi contro i 5.724 di ieri per un totale di 354.950. Netto calo dei tamponi eseguiti, 104.658, quasi 30 mila in meno rispetto a ieri di ieri.

In lieve calo anche i decessi, 26 oggi contro i 29 di ieri, e sono 36.166 dall’inizio dell’epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 183 in più in regime ordinario (4.519 totali) e 30 in più in terapia intensiva (420 in tutto). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Luigi Ansaloni, Gds)



