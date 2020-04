Cronaca 1382

Coronavirus, la Sicilia penultima in Italia per tasso di mortalità. Caltanissetta quarta provincia della regione più colpita dal contagio

Il maggior numero di morti si è registrato a Catania mentre Ragusa rimane ultima per numero di contagi

Rita Cinardi

22 Aprile 2020 11:38

La Sicilia è penultima in Italia per tasso di mortalità per coronavirus (206 deceduti su 5 milioni di abitanti). L’età media dei deceduti è di 77,5 anni e una parte consistente di coloro che hanno perso la vita perché positivi presentava patologie preesistenti.Il massimo dei casi positivi nell'Isola si è registrato il 26 di marzo scorso (con 170 positivi in più).

Sul piano della valutazione dell’incidenza dei casi positivi l’età media è di 57 anni, con una prevalenza di soggetti compresi tra 50 e 69 anni, il 49% del totale.

Queste in ordine le provincie più colpite dal contagio in relazione al numero di abitanti: Messina (0.8%), Enna (0.22%), Catania (0.076%), Caltanissetta (0.051%), Siracusa (0.048%), Palermo (0.033%), Trapani (0.030%); Agrigento (0.029%) e Ragusa (0.021%).

Questo il numero dei deceduti nelle varie province: prima è Catania con 73 deceduti, segue Messina (42), Palermo (27), Enna (25), Siracusa (17), Caltanissetta (11), Ragusa (6), Trapani (5), Agrigento (1).



