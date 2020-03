Cronaca 611

Coronavirus: la prefettura di Caltanissetta comunica orari e giorni di apertura al pubblico

Nel comunicato i recapiti utili da contattare in caso di necessità

Redazione

10 Marzo 2020 17:32

In ottemperanza alle vigenti disposizioni sulle misure di contenimento della diffusione di agenti virali, si comunica che dal prossimo mercoledì 11 marzo gli orari e le modalità di accesso del pubblico agli uffici di questa Prefettura variano come di seguito indicato.I giorni di apertura al pubblico degli uffici di questa Prefettura siti in viale Regina Margherita e in via Ponte Bloy sono:

- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00;

- il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Gli uffici dell’Area IV della Prefettura riceveranno il pubblico su appuntamento per le legalizzazioni degli atti e/o per la presentazione di documenti, con preghiera all’utenza di presentarsi all’orario prenotato al fine di evitare situazioni di sovraffollamento.

Al fine di prenotare un appuntamento e per avere notizie sullo stato dei procedimenti amministrativi in materia di cittadinanza e di ricongiungimenti familiari è possibile contattare telefonicamente gli uffici ai seguenti recapiti:

Area IV, tel. n. 0934/79111 - 79300 – 79304 – 79307.

Gli uffici dell’Area I e dell’Area III di questa Prefettura osserveranno gli stessi orari e le modalità sopraindicati di apertura al pubblico e si consiglia di raggiungere gli anzidetti uffici, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri:

Area I, tel. n. 0934/79111 – 79416 – 79419;

Area III, tel. n. 0934/79111 – 79768 – 79770 – 79776.





In ottemperanza alle vigenti disposizioni sulle misure di contenimento della diffusione di agenti virali, si comunica che dal prossimo mercoledì 11 marzo gli orari e le modalità di accesso del pubblico agli uffici di questa Prefettura variano come di seguito indicato.I giorni di apertura al pubblico degli uffici di questa Prefettura siti in viale Regina Margherita e in via Ponte Bloy sono:

- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00;

- il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Gli uffici dell’Area IV della Prefettura riceveranno il pubblico su appuntamento per le legalizzazioni degli atti e/o per la presentazione di documenti, con preghiera all’utenza di presentarsi all’orario prenotato al fine di evitare situazioni di sovraffollamento.

Al fine di prenotare un appuntamento e per avere notizie sullo stato dei procedimenti amministrativi in materia di cittadinanza e di ricongiungimenti familiari è possibile contattare telefonicamente gli uffici ai seguenti recapiti:

Area IV, tel. n. 0934/79111 - 79300 – 79304 – 79307.

Gli uffici dell’Area I e dell’Area III di questa Prefettura osserveranno gli stessi orari e le modalità sopraindicati di apertura al pubblico e si consiglia di raggiungere gli anzidetti uffici, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numeri:

Area I, tel. n. 0934/79111 – 79416 – 79419;

Area III, tel. n. 0934/79111 – 79768 – 79770 – 79776.





Scuola di ballo aperta, denunciata nel catanese un'insegnante: svolgeva lezione a due bambine

News Successiva Coronavirus, appello della Protezione Civile: "Non assaltate i supermercati"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare