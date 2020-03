Politica 402

Coronavirus, la Lega: "Governo in ritardo clamoroso su indennità per i liberi professionisti"

"Le casse professionali si sono fatte in quattro per essere pronte a recepire tutte le richieste in via telematica"

31 Marzo 2020 22:30

Roma, 31 mar - "Il governo giallorosso è in ritardo clamoroso. Il decreto interministeriale attuativo del Dl Cura Italia, che prevede l'indennità per i liberi professionisti, dovrebbe entrare in vigore domani. Peccato che non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Risultato: tutto bloccato. Il provvedimento, lo ricordiamo, è già bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Le casse professionali si sono fatte in quattro per essere pronte a recepire tutte le richieste in via telematica. Ci auguriamo che in queste ore l'esecutivo stia provvedendo per evitare che, oltre ai danni economici incalcolabili già provocati da Covid-19, per il popolo delle partite Iva si profili anche la beffa". Così i deputati della Lega in commissione Finanze: Giulio Centemero, Massimo Bitonci, Laura Cavandoli, Silvia Covolo, Francesca Gerardi, Alberto Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paolo Paternoster, Leonardo Tarantino.



