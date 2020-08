Attualita 987

Coronavirus, la curva dei contagi continua a crescere: in Italia 1.210 casi mentre in Sicilia 39

Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Questi i dati del ministero della Salute.

Redazione

23 Agosto 2020 17:07

Sono 39 i casi in più in Sicilia nelle ultime ventiquattr'ore per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Il numero degli attualmente positivi sale quindi 903 di cui: 50 i ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva - dati in aumento rispetto a ieri, soprattutto per quanto riguarda i casi gravi - ed 843 in isolamento domiciliare (11 in più rispetto a ieri).Sono 4002 i casi totali dall'inizio della pandemia, 2.813 i guariti (sei in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fortunatamente 286.

Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Questi i dati del ministero della Salute.

Sono 47 i ricoverati in più con sintomi covid in Italia (per un totale di 971) con un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69) rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono in 17.398 (+883). Sono i dati forniti dal ministero della Salute che riportano anche i tamponi effettuati, circa 67 mila, 10 mila in meno di ieri.



Sono 39 i casi in più in Sicilia nelle ultime ventiquattr'ore per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Il numero degli attualmente positivi sale quindi 903 di cui: 50 i ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva - dati in aumento rispetto a ieri, soprattutto per quanto riguarda i casi gravi - ed 843 in isolamento domiciliare (11 in più rispetto a ieri).Sono 4002 i casi totali dall'inizio della pandemia, 2.813 i guariti (sei in più rispetto ai ieri). Il dato dei decessi resta fortunatamente 286.

Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid in Italia: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Questi i dati del ministero della Salute.

Sono 47 i ricoverati in più con sintomi covid in Italia (per un totale di 971) con un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69) rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono in 17.398 (+883). Sono i dati forniti dal ministero della Salute che riportano anche i tamponi effettuati, circa 67 mila, 10 mila in meno di ieri.



News Successiva A cavalcioni sulla statua di Camilleri: la foto della ragazza in minigonna che indigna e scatena polemiche

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare