Coronavirus, la Azzolina: "Maturità sarà di presenza e durerà un'ora, didattica mista solo alle superiori"

Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza

Redazione

06 Maggio 2020

Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo; discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il V anno; analisi del materiale scelto dalla commissione. Questa l’articolazione della maturità, che sarà in presenza, di cui ha parlato la ministra Lucia Azzolina. Il colloquio durerà 1 ora.Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza.

Per quanto riguarda l’avvio del nuovo anno scolastico, «vorrei ribadire che ho istituito, presso il Ministero, un Comitato di esperti di altissimo livello che ha il compito di formulare e presentare idee e proposte per la scuola, tra le quali quelle della didattica mista - solo per la scuola secondaria, non per i bambini - ma anche guardando al miglioramento del sistema di istruzione nazionale», ha detto la Azzolina.



