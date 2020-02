Salute 219

Coronavirus, iniziato vertice a Catania con Musumeci: verrà fatto il punto sull'emergenza

Dopo il vertice di sabato scorso presieduto dall'assessorere regionale alla Sanità, Ruggero Razza, oggi un altro vertice

Redazione

24 Febbraio 2020 16:14

È iniziato da qualche minuto, nel Palazzo della Regione di Catania, il vertice convocato dal governatore siciliano, Nello Musumeci, per fare il punto sull'emergenza coronavirus in Sicilia. All'incontro sono presenti, tra gli altri, oltre all'assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti generali dei dipartimenti dell'assessorato Mario La Rocca e Letizia Di Liberti, il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti e il presidente dell'Anci Sicilia Leoluca Orlando. Presenti anche il dirigente del servizio Emergenza-urgenza del dipartimento regionale Pianificazione strategica Franco Muscarella; il dirigente del servizio Epidemiologia del dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico Salvatore Scondotto; il dirigente del servizio Prevenzione, Mario Palermo; il responsabile dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera della Sicilia, Claudio Pulvirenti; il direttore generale dell'Asp di Palermo, Daniela Faraoni (quale coordinatore del Bacino Sicilia occidentale); il direttore dell'Azienda ospedaliera Cannizzaro, Salvatore Giuffrida (quale coordinatore del Bacino Sicilia orientale); il comandante del Nas di Catania, Salvatore Calabrese. Al termine, Musumeci terrà un punto stampa che verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Regione.



