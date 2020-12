Politica 309

Coronavirus, inizia l'esodo dal Nord verso il Sud. Musumeci: "Allo studio misure per fermare la fuga dal settentrione"

Il presidente della Regione esprime la sua preoccupazione e perchè la Sicilia non può correre il rischio che la curva dei contagi torni a salire

Redazione

05 Dicembre 2020 10:10

“Il rischio di un nuovo esodo verso il Sud è un fatto reale, che non può non destare preoccupazione. Per questo ho ritenuto di chiedere al nostro Comitato scientifico di valutare alcune misure di contenimento e sorveglianza sanitaria, che vorremo condividere anche con il ministero della Salute".Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "C’è - prosegue - un sostanziale miglioramento in Sicilia e si inizia finalmente a vedere una progressiva regressione della pressione sulle strutture ospedaliere. Non possiamo, quindi, rischiare di far correre di nuovo il virus per comportamenti individuali che appaiono improntati a superficialità. Lo dobbiamo alle tante vittime che abbiamo avuto e alla straordinaria passione con cui migliaia di operatori hanno adempiuto con professionalità alla loro missione di vita”.



