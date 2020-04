Eventi 374

Coronavirus, in spiaggia con il trikini: costume e mascherina abbinati per rispettare le regole

L'idea è stata lanciata da una 45enne, Tiziana Scaramuzzo e dopo averla condivisa sui social, ha raccolto una pioggia di consensi

Redazione

25 Aprile 2020 15:39

In vista di nuove regole e restrizioni da rispettare quest'estate in spiaggia, vista l'emergenza Coronavirus, una 45enne Tiziana Scaramuzzo ha deciso di aguzzare l'ingegno inventando il... trikini.Romana di nascita ma residente a Falconara Marittima, la stilista ha pensato di realizzare un costume da bagno con tanto di mascherina coordinata. Insomma, rispettare le regole sì ma senza rinunciare alla moda.

Il nuovo modello sta già riscuotendo parecchio successo, lasciando sorpresa la stessa Scaramuzzo: "L'idea è venuta davvero per gioco. Ho un negozio artigianale, i costumi li faccio io e vendo soprattutto in questo periodo".

All'imprenditrice è bastato condividere il nuovo modello su Facebook e Instagram, per raccogliere una pioggia di consensi.

Anche Striscia la notizia si è occupata della vicenda: "Se mi copiano l'idea? Pazienza, io non vedo l'ora solo di riaprire il negozio, poi potrò fare il trikini a tutte", ha concluso la Scaramuzzo.





In vista di nuove regole e restrizioni da rispettare quest'estate in spiaggia, vista l'emergenza Coronavirus, una 45enne Tiziana Scaramuzzo ha deciso di aguzzare l'ingegno inventando il... trikini.Romana di nascita ma residente a Falconara Marittima, la stilista ha pensato di realizzare un costume da bagno con tanto di mascherina coordinata. Insomma, rispettare le regole sì ma senza rinunciare alla moda.

Il nuovo modello sta già riscuotendo parecchio successo, lasciando sorpresa la stessa Scaramuzzo: "L'idea è venuta davvero per gioco. Ho un negozio artigianale, i costumi li faccio io e vendo soprattutto in questo periodo".

All'imprenditrice è bastato condividere il nuovo modello su Facebook e Instagram, per raccogliere una pioggia di consensi.

Anche Striscia la notizia si è occupata della vicenda: "Se mi copiano l'idea? Pazienza, io non vedo l'ora solo di riaprire il negozio, poi potrò fare il trikini a tutte", ha concluso la Scaramuzzo.





News Successiva Caltanissetta, artisti uniti per il 25 aprile: un'iniziativa dedicata al valore della libertà

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare