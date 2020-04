Cronaca 2428

Coronavirus, in Sicilia vero e proprio boom di guariti (+196). Ancora malati in calo (-165)

Oggi sono risultate positive altre 35 persone (in calo rispetto ai giorni scorsi). I deceduti nelle ultime 24 ore sono 4. I guariti adesso sono 720 (+196, mai così tanti in 24 ore)

Redazione

26 Aprile 2020 17:10

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 26 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.



Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.104 (+1.853 rispetto a ieri), su 65.689 persone: di queste sono risultate positive 3.055 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.107 (-165), 720 sono guarite (+196, di cui 13 ricoverati e 183 in isolamento domiciliare) e 228 decedute (+4).



Degli attuali 2.107 positivi, 478 pazienti (-7) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (0) - mentre 1.629 (-158) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

