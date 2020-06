Cronaca 580

Coronavirus, in Sicilia un positivo in più e nessun decesso. In terapia intensiva solo 3 pazienti

Ad oggi in tutta la regione le persone risultate positive sono 3.457 (+1 rispetto a ieri), 2.341 sono guarite e 279 decedute

Redazione

14 Giugno 2020 18:31

C'è un altro nuovo contagio da coronavirus in Sicilia, mentre da ieri non si registra nessun decesso. Sono questi i dati dell'emergenza Covid-19 delle ultime 24 ore nell'Isola.Ad oggi in tutta la regione le persone risultate positive sono 3.457 (+1 rispetto a ieri), 2.341 sono guarite e 279 decedute. Degli attuali 837 attuali positivi, i ricoverati sono 35, di cui 3 in terapia intensiva, e 802 in isolamento domiciliare. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 1.119. (Gds.it)



