Cronaca 1106

Coronavirus, in Sicilia un nuovo positivo e un deceduto in provincia di Messina

I malati in Sicilia sono 862, i ricoverati 42 e 7 in terapia intensiva

Redazione

07 Giugno 2020 19:37

In Sicilia ci sono quattro malati meno di ieri di coronavirus, con un nuovo contagio in provincia di Ragusa e un decesso nel Messinese. Questi i dati forniti dalla Regione alla protezione civile.La vittima è un uomo di 89 anni, risultato positivo al Covid-19, morto nell’ospedale «Cutroni Zodda» di Barcellona Pozzo di Gotto. Ne dà notizia il coordinamento per l'emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina. L'Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la proprio vicinanza. I malati in Sicilia sono 862, i ricoverati 42 e 7 in terapia intensiva. Da ieri a oggi sono stati effettuati 1553 tamponi nell'Isola. (Fonte Luigi Ansaloni, Giornale di Sicilia)



