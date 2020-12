Cronaca 185

Coronavirus, in Sicilia tornano ad aumentare ricoveri e decessi: i nuovi positivi sono 914

n Italia si contano 12.030 nuovi casi e 491 decessi per un totale di 65.011 morti dall'inizio della pandemia

Redazione

14 Dicembre 2020 19:34

Tornano a salire i casi di coronavirus in Sicilia: sono 914 i contagi di oggi con 32 nuovi decessi: dati entrambi in aumento rispetto a ieri quando si erano registrati 808 nuovi casi e 21 morti. Il numero delle vittime del Covid in totale è di 1.999. Il tasso di positivi sui tamponi effettuati arriva al 12,8% (ieri 11,3%), più alto rispetto alla media nazionale che è del 11,6%. Sono 7.091 tamponi eseguiti in Sicilia, in linea col dato di ieri. Ovviamente pesa su questi dati il fine settimana durante il quale si effettuano meno tamponi, ma il rapporto che va in alto non è un buon segno. In Sicilia sono 760 i guariti oggi, mentre aumentano di 122 gli attuali positivi. Aumentano di 11 unità i ricoveri in regime ordinario, mentre quelli in terapia intensiva diminuiscono di 9 unità. Sono 120 in più quelli in isolamento domiciliare.Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 373, Palermo 214, Messina 201, Ragusa 14, Trapani 1, Siracusa 71, Agrigento 0, Caltanissetta 27, Enna 13.



In Italia si contano 12.030 nuovi casi e 491 decessi per un totale di 65.011 morti dall'inizio della pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Italia 103.584 tamponi per il coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute, in calo di circa 50 mila rispetto a ieri. Il tasso di positività è dell’11,6%, stabile rispetto all’11,7% del giorno precedente. I pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia sono 3.095 , con un saldo di -63 unità nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 138. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 27.765 , in aumento di 30 unità rispetto a ieri.

Si conferma, dunque, il rallentamento nella discesa registrato da qualche giorno: il confronto con lunedì scorso, quando si registravano 13.720 casi, dice che il calo è sceso ormai sotto il 10% su base settimanale, dopo picchi di oltre il 20. Pesa soprattutto la crescita in controtendenza del Veneto, anche oggi prima per nuovi contagi (+2.829), seguita da Emilia Romagna (1.574), Lazio (+1.315), Campania (+1.088) e Lombardia (+945). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 1.855.737.

I guariti nelle 24 ore sono 22.456 (ieri 16.270), e tornano quindi a superare i nuovi casi del giorno. Tanto che il numero dei malati attuali cala di ben 10.922 unità (ieri +1.183), e scende a 675.109. Di questi, sono 644.249 i pazienti in isolamento domiciliare, 10.889 meno di ieri. (Gds.it)



